Чтобы благоустроить Тагил к юбилею, объявят «народную стройку»

За два года планируется реконструировать и благоустроить набережную Тагильского пруда (главный спуск от проспекта Строителей до Горошникова, включая фонтан), а также улицу Захарова на Гальянке, Курган Памяти и Площадь Славы на Вагонке, Лисью гору. Как отметили на оргкомитете по подготовке к юбилею, все это будет реализовано методом народной стройки. Кроме того, готовится перечень территорий, требующих благоустройства, за которыми будут закреплены конкретные предприятия и организации, отмечает пресс-служба муниципалитета.