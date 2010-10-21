Чтобы благоустроить Тагил к юбилею, объявят «народную стройку»
К 290-му Дню Рождения, который мы отметим в 2012-м году, Нижний Тагил преобразится.
За два года планируется реконструировать и благоустроить набережную Тагильского пруда (главный спуск от проспекта Строителей до Горошникова, включая фонтан), а также улицу Захарова на Гальянке, Курган Памяти и Площадь Славы на Вагонке, Лисью гору. Как отметили на оргкомитете по подготовке к юбилею, все это будет реализовано методом народной стройки. Кроме того, готовится перечень территорий, требующих благоустройства, за которыми будут закреплены конкретные предприятия и организации, отмечает пресс-служба муниципалитета.
А пока тагильчанам предлагают придумать девиз, под которым ближайшие два года будет жить город. Мысли и идеи тагильчане могут высказать в специальной рубрике на официальном городском сайте ntagil.org. Среди уже поступивших: «Чистый город – наш общий дом», «Тагильчане за чистый и красивый город», «Родному городу – красивые улицы и дворы». Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании оргкомитета.
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