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Чтобы благоустроить Тагил к юбилею, объявят «народную стройку»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Чтобы благоустроить Тагил к юбилею, объявят «народную стройку»

21 октября 2010, 18:50ОбществоАнка
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