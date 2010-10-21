ГАЗ прекратит выпуск Volga Siber с 1 ноября

Как пишет АПИ, в настоящее время предприятие ведет переговоры с иностранными предприятиями о сборке других автомобильных линий на мощностях, задействованных в выпуске Volga Siber. В частности, речь идет о возможной сборке автомобилей Volkswagen на мощностях завода. Серийное производство Volga Siber на Горьковском автозаводе началось всего два года назад. Для производства переделанного Chrysler был построен отдельный производственный комплекс. Проектная мощность завода составляла 100 тыс. автомобилей в год, а производить планировали по 65 тыс. Siber в год. Однако этим планам не суждено было сбыться — новая модель не нашла достаточного спроса.