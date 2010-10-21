Куклу Барби продали за 300 тысяч долларов

Кукла украшена колье с розовым бриллиантом в 1 карат. Украшение было выполнено известным ювелиром Стефано Кантури, что и обеспечило высокую цену куклы. Она была продана по цене, немного превышающей нижний порог - Барби оценивали в 300-500 тысяч долларов. Весь доход от продажи дорогостоящей Барби будет направлен в фонд борьбы с раком груди.