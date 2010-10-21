Мест в тагильских детсадах станет на 1,5 тысячи больше уже до конца года

Причем, это будет сделано уже к 15-му декабря. 5800 мест – такова на сегодня день очередь в нижнетагильские детсады. До конца года необходимо открыть в городе 1666 мест, заявил заместитель председателя Правительства Свердловской области Юрий Биктуганов сегодня во время визита в Нижний Тагил.