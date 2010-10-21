Мест в тагильских детсадах станет на 1,5 тысячи больше уже до конца года
В детских садах Нижнего Тагила появится более 1,5 тысяч дополнительных мест.
Причем, это будет сделано уже к 15-му декабря. 5800 мест – такова на сегодня день очередь в нижнетагильские детсады. До конца года необходимо открыть в городе 1666 мест, заявил заместитель председателя Правительства Свердловской области Юрий Биктуганов сегодня во время визита в Нижний Тагил.
Это будет первым этапом областной программы развития сети дошкольных учреждений, инициированной губернатором. Она рассчитана до 2014 года и требует финансирования в размере 20-ти миллиардов рублей. В рамках программы планируется строительство новых детсадов, реконструкция уже существующих и возврат ранее перепрофилированных дошкольных учреждений. Первые новые садики в Нижнем Тагиле начнут строиться на Гальянке и Руднике в начале следующего года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM