Новая высокопроизводительная установка введена на НТМК

Оборудование поставлено чешской фирмой Hydrosystem и представляет собой технологический комплекс с собственной подстанцией, насосной установкой, системой водоподготовки и вспомогательным оборудованием. Установка может обслуживать до 60-ти заготовок в час. Поверхность рельса зачищается со скоростью 1 м/с. Кроме того, на участке стана рельсобалочного цеха завершаются пуско-наладочные работы на клеймовочной машине австрийской фирмы Stangl Technik.

Новое клеймо позволит идентифицировать каждый рельс, продукция комбината будет полностью соответствовать стандартам и новому ГОСТу РЖД, который вводится в 2011 году. Также в рамках технического перевооружения рельсобалочного цеха в ноябре будут установлены новые станки и прессы, будет смонтирована линия неразрушающего контроля. После установки нового оборудования НТМК начнет выпускать 25-метровые рельсы объемной закалки с высокой чистотой поверхности. Производство рельсов планируется увеличить с вдвое - до 550 тысяч тонн в год.