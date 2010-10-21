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Ортопедический медицинский центр мирового уровня появится в Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ортопедический медицинский центр мирового уровня появится в Тагиле

21 октября 2010, 19:11ОбществоАнка
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