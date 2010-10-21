Ортопедический медицинский центр мирового уровня появится в Тагиле

Это торгово-развлекательный комплекс, который появится в пойме реки Тагил, диализный центр и ортопедический госпиталь. Такое решение принято сегодня на заседании координационного совета по стратегическому развитию. Статус приоритетных для социально-экономического развития города даст проектам возможность ускорить согласование в различных инстанциях и сократить сроки предоставления земельных участков. Диализный центр на 42 места появится на Вые, за Рудоуправлением. Его строительство планируется в рамках проекта свердловского Минздрава. Всего таких центров в регионе появится 11. Два уже открыты – в Екатеринбурге и Асбесте. Для тагильского центра нужно порядка 120-ти миллионов рублей. На каждый рубль, вложенный городом, будет привлечено 4-5 рублей частных инвестиций.

Второй медицинский инвестпроект – ортопедический медицинский центр. Он должен быть введён в строй в первом квартале 2012 года. Стоит реализация проекта более 1 миллиарда рублей. Под него уже закуплен участок с фундаментом и первым этажом. Расположится госпиталь за торговым центром «Райт». Неподалёку планируется построить дом для врачей. Центр будет решать проблему дефицита операций на суставах, сложившуюся в России. Работа госпиталя будет соответствовать ведущим европейским стандартам.

Оснастить его оборудованием берётся та же фирма, которая обустраивала перинатальный центр. Центр будет способен принять более 100 тысяч пациентов в год. Кроме операций там будет проходить и реабилитация больных. Титановые протезы суставов, аналогов которым нет, будут разрабатываться и изготавливаться в Верхней Салде, на ВСМПО-АВИСМА.