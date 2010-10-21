Ожидается улучшение материально-технической базы лесничеств Свердловской области

Как рассказал Город.ФМ министр природных ресурсов Константин Крючков, средства выделяются с целью предотвращения природных пожаров. На эти деньги планируется закупить несколько гусеничных машин и 5 бульдозеров. Также приобретут пожарные мотопомпы, резиновые емкости для переноски воды и ранцевые опрыскиватели. Напомним, что летом 2010 года пожары в ряде районов приближались к населенным пунктам Среднего Урала. Один из них - поселок Вижай - 11 августа сгорел полностью. Также выгорело три тысячи гектаров природного заповедника "Денежкин Камень".