Ожидается улучшение материально-технической базы лесничеств Свердловской области
21 октября 2010, 18:37ОбществоАнка
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260 миллионов рублей направят в следующие три года на улучшение материально-технической базы лесничеств Свердловской области.
Как рассказал Город.ФМ министр природных ресурсов Константин Крючков, средства выделяются с целью предотвращения природных пожаров. На эти деньги планируется закупить несколько гусеничных машин и 5 бульдозеров. Также приобретут пожарные мотопомпы, резиновые емкости для переноски воды и ранцевые опрыскиватели. Напомним, что летом 2010 года пожары в ряде районов приближались к населенным пунктам Среднего Урала. Один из них - поселок Вижай - 11 августа сгорел полностью. Также выгорело три тысячи гектаров природного заповедника "Денежкин Камень".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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