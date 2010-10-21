Перевод денег на реконструкцию Восточных очистных обсудят завтра
21 октября 2010, 19:05ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В областном министерстве экономики завтра должно состояться совещание, на котором будут обсуждать перевод в Нижний Тагил денег на реконструкцию Восточных очистных сооружений.
Напомним, из Федерального бюджета на эти цели направлено около 280-ти миллионов рублей. Сейчас эти деньги находятся в области. В Нижний Тагил должно прийти уже 310 миллионов – добавятся средства из областного бюджета. Муниципальная казна тоже профинансирует реконструкцию – в 2011 году на неё будет выделено почти 30 миллионов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей