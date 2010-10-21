Перевод денег на реконструкцию Восточных очистных обсудят завтра

Напомним, из Федерального бюджета на эти цели направлено около 280-ти миллионов рублей. Сейчас эти деньги находятся в области. В Нижний Тагил должно прийти уже 310 миллионов – добавятся средства из областного бюджета. Муниципальная казна тоже профинансирует реконструкцию – в 2011 году на неё будет выделено почти 30 миллионов.