Подведены итоги профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход»
В ГИБДД Нижнего Тагила подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход».
В период с 8 по 17 октября сотрудники ГИБДД были сориентированы навыявление нарушений ПДД, связанных с пешеходами.В указанный период зарегистрировано 23 ДТП, в которых травмировано 33человека, 1 человек погиб.
Из общего количества происшествий 9 ДТП произошло с участием пешеходов, вкоторых травмировано 10 человек. Из них: 6 ДТП произошли по виневодителей, 3 ДТП - по вине пешеходов.На пешеходных переходах зарегистрировано 2 ДТП, на регулируемомперекрестке – 1 ДТП, на нерегулируемом перекрестке – 2 ДТП.
За период проведения мероприятия принимаемыми мерами ростдорожно-транспортных происшествий не допущен, сообщает отделениепропаганды ОГИБДД УВД Нижнего Тагила.
Мероприятия «Пешеход, пешеходный переход» проходят в связи созначительным ростом количества наездов на пешеходов на пешеходныхпереходах, высокой тяжестью последствий ДТП с участием пешеходов, атакже ухудшением погодных условий.