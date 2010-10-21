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Подведены итоги профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подведены итоги профилактического мероприятия «Пешеход, пешеходный переход»

21 октября 2010, 09:40ОбществоОльга
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