Половина российских автовладельцев уже ездит на иномарках
21 октября 2010, 18:25ОбществоАнка
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На иномарках ездит уже половина российских автовладельцев.
Доля таких машин в среднем по стране - 50%, сообщает агентство «Автостат». Больше всего таких автовладельцев в городе Находка, где доля иностранного автопарка составляет 92,4%. Напротив, в Хасавюрте на иномарках ездят всего 9,4% жителей. В Москве доля иномарок составляет почти 63%, в Питере - 58%. Всего в России зарегистрировано более 33 млн. легковых автомобилей, половина из них - в крупных городах.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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