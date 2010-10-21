Половина российских автовладельцев уже ездит на иномарках

Доля таких машин в среднем по стране - 50%, сообщает агентство «Автостат». Больше всего таких автовладельцев в городе Находка, где доля иностранного автопарка составляет 92,4%. Напротив, в Хасавюрте на иномарках ездят всего 9,4% жителей. В Москве доля иномарок составляет почти 63%, в Питере - 58%. Всего в России зарегистрировано более 33 млн. легковых автомобилей, половина из них - в крупных городах.