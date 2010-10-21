Снега на Среднем Урале не будет до ноября
21 октября 2010, 18:04ОбществоАнка
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Уральцам обещают умеренно теплую погоду с дождями до конца октября.
Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Гидрометцентре, в последние дни на Урале преобладает сухая погода, а температура соответствует октябрьской норме: от - 4 до + 1 градуса ночью и до+ 5 градусов днем. В четверг и пятницу в Свердловской области ожидается умеренно теплая и сухая погода, а 23 октября вероятен дождь. По словам метеорологов, до конца октября в регионе вряд ли установится снежный покров. Значительного похолодания также не предвидится.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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