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Снега на Среднем Урале не будет до ноября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снега на Среднем Урале не будет до ноября

21 октября 2010, 18:04ОбществоАнка
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