Снега на Среднем Урале не будет до ноября

Как сообщили «Новому Региону» в свердловском Гидрометцентре, в последние дни на Урале преобладает сухая погода, а температура соответствует октябрьской норме: от - 4 до + 1 градуса ночью и до+ 5 градусов днем. В четверг и пятницу в Свердловской области ожидается умеренно теплая и сухая погода, а 23 октября вероятен дождь. По словам метеорологов, до конца октября в регионе вряд ли установится снежный покров. Значительного похолодания также не предвидится.