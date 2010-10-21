Уральский полпред президента РФ поддерживает приговор Егору Бычкову

По его словам, вынесен максимально мягкий приговор.«Мне бы не хотелось, чтобы эта ситуация использовалась некими политиканствующими группировками в качестве площадки для раскручивания собственных персон, к сожалению, у нас наблюдаются такие тенденции», - цитирует «Уралинформбюро» Винниченко.