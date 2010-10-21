Уральский полпред президента РФ поддерживает приговор Егору Бычкову
21 октября 2010, 10:18ОбществоОльга
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Уральский полпред Президента РФ Николай Винниченко считает справедливым приговор главе нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егору Бычкову, осужденному к 3,5 годам колонии строгого режима.
По его словам, вынесен максимально мягкий приговор.«Мне бы не хотелось, чтобы эта ситуация использовалась некими политиканствующими группировками в качестве площадки для раскручивания собственных персон, к сожалению, у нас наблюдаются такие тенденции», - цитирует «Уралинформбюро» Винниченко.
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