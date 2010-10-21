Властям Франции удалось разблокировать топливные хранилища, захваченные в ходе акций протеста

Французским властям удалось разблокировать хранилища нефтепродуктов,доступ к которым ранее был перекрыт участниками массовых беспорядков,передает агентство AP.

Во вторник запасы бензина закончились на каждойтретьей автозаправочной станции. В связи с этим полиции пришлосьосвобождать три нефтехранилища на западе страны, которые былизаблокированы бастующими рабочими. Министр внутренних дел Франциизаявил, что случаев насилия в ходе проведения этой операции не отмечено.

Дальнейшая блокада хранилищ нефтепродуктов угрожала остановкой работыэкстренных служб, которые остались бы без бензина. А это, в своюочередь, означало бы тяжелые последствия для всей французской экономики,в том числе для здравоохранения и безопасности.