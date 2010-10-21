Выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» пройдет в Нижнем Тагиле
21 октября 2010, 08:31ОбществоОльга
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22 и 23 октября в Нижнетагильском драматическом театре будет работать VI специализированная выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу».
На выставке тагильчане смогут приобрести продукцию местныхтоваропроизводителей и даже выбрать подходящий автомобиль из автосалоновгорода.
Выставка-ярмарка пройдет в рамках «Дней малого бизнеса». Помимовыставки, с 21 по 23 октября запланирован целый ряд мероприятий: встречипредпринимателей с выпускниками высших и средних специальных учебныхзаведений, мастер-классы и тренинги для предпринимателей, презентацияновых видов услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщаетпресс-служба Администрации города.
В пятницу в драматическом театре состоится торжественное награждениепобедителей конкурса на «Лучшую организацию малого и среднего бизнеса натерритории города Нижний Тагил в 2010 году».
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