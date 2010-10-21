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Выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» пройдет в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» пройдет в Нижнем Тагиле

21 октября 2010, 08:31ОбществоОльга
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