Выставка-ярмарка «Предприниматели – родному городу» пройдет в Нижнем Тагиле

На выставке тагильчане смогут приобрести продукцию местныхтоваропроизводителей и даже выбрать подходящий автомобиль из автосалоновгорода.

Выставка-ярмарка пройдет в рамках «Дней малого бизнеса». Помимовыставки, с 21 по 23 октября запланирован целый ряд мероприятий: встречипредпринимателей с выпускниками высших и средних специальных учебныхзаведений, мастер-классы и тренинги для предпринимателей, презентацияновых видов услуг для субъектов малого и среднего бизнеса, сообщаетпресс-служба Администрации города.