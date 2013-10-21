Aliexpress.com - выгодные покупки для всей семьи

Вы хотите приобрести качественную и недорогую вещь? Да еще и не выходя из дома? К вашим услугам крупнейший интернет-магазин продукции из Китая aliexpress. Здесь вы приобретаете товар исключительно по оптовым ценам, даже при условии, что приобретаете маленький объем товара. Только заказав на этом сайте, вы сможете отслеживать передвижение вашей покупки через все почтовые отделения, что обеспечивает полную защиту от потери и своевременную экспресс-доставку. На aliexpress вы можете найти товары по следующим категориям: одежда и обувь для женщин, мужчин и детей, всевозможные аксессуары, мотоциклы и автомобили, компьютеры, комплектующие к ним и программное обеспечение, мобильные телефоны, электроника и бытовая техника, косметика и парфюмерия, кожаные и галантерейные изделия, игрушки, драгоценности и свадебные аксессуары.

Сайт aliexpress.com позволяет легко и просто сделать заказ и приобрести абсолютно любую выбранную вещь, находясь в любом конце земного шара. Основан он в 1999 году бывшим учителем английского языка в Китае, который хотел сделать доступной такую услугу, как онлайн-покупки. В настоящее время в этой фирме работает более 20 тысяч человек по всему миру и существует около 70 офисов в Китае, Сингапуре, Великобритании, США, Индии.

Aliexpress – это крупнейший интернет-магазин Китая, в котором можно приобрести абсолютно любую вещь и по весьма приемлемым ценам. На сайте вы найдете порядка 760 миллионов различных товаров. Именно aliexpress является одним из крупнейших по посещению сайтов в мире. Насчитывается более миллиона зарегистрированных пользователей более чем из 220 стран мира.

Зарегистрировавшись на сайте, вы с легкостью зайдете в интересующую вас категорию товаров, где сможете выбрать то, что необходимо именно вам. Под каждым товаром есть краткое описание, что позволяет лучше ориентироваться и определиться с выбором.

После того как выбор был сделан, необходимо нажать на надпись «купить сейчас». Далее необходимо будет заполнить предложенную форму, написав свой адрес, количество товара. Далее тщательно перепроверить все и нажать «сделать заказ». Но и после этого, если необходимо, вы сможете поменять адрес доставки или, же добавить новый товар. После подтверждения заказа, вы попадаете на страницу оплаты, где вам будет предложено несколько вариантов: через платежную карту международного формата, банковский перевод или электронные деньги. Доставка товара производится из Китая в течение месяца. Забрать покупку можно в любом ближайшем почтовом отделении.

Если выбранная вещь вам не подошла или вы поняли, что получили немного не то, что хотели – не расстраивайтесь. В течение 14 дней можно отказаться и вернуть покупку, но при условии, что вещь неношеная и не была в эксплуатации, сохранен товарный внешний вид. В таком случае деньги за покупку будут вам перечислены в кратчайшие сроки.