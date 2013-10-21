Красота тагильской природы на фотографиях: персональная выставка работ Лидии Кочетовой

Так, 28 октября в выставочно-экспозиционном зале Центральной городской библиотеки открывается персональная выставка тагильского фотографа Лидии Кочетовой.

Как признается автор, занятие фотографией – скорее увлечение, веление души:

Я не профессиональный фотограф… Мне нравится останавливать мгновения жизни. Снимаю то, что меня удивляет, восхищает или заставляет улыбнуться, задуматься. То, что приносит радость или умиротворение…

Фотографии предоставлены Центром развития и профессиональных коммуникаций

Работы в основном посвящены природе, красоте окружающего мира. Это первая выставка, рассчитанная на широкую публику. По профессии Лидия Кочетова – педагог-художник, окончила художественно-графический факультет Нижнетагильской государственной социально-педагогической академии, преподает в Уральской детской школе искусств поселка Уралец. Ее ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов.

В день открытия выставки, 28 октября, состоится встреча с автором, сама экспозиция будет доступна посетителям до середины ноября.