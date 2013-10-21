НТМК в 2013 году сэкономил 50 000 000 рублей. Тагильчане убедились в плюсах внедрения новой системы

Пилотный проект системы поагрегатного учета реализован в конвертерном цехе комбината. Она предназначена для поддержания эффективного и экономичного режима работы производственных агрегатов, определения расхода энергии в технологическом процессе выпуска готовой продукции, сообщает пресс-служба Евраза.

На сталеплавильных агрегатах установлены 215 счетчиков электроэнергии и 48 узлов учета природного газа. Их смонтировали на конвертерах, машинах непрерывного литья заготовок, установках «печь-ковш», вакууматорах и другом «энергозатратном» оборудовании. Показания приборов транслируются в режиме on-line на рабочие компьютеры специалистов и позволяют видеть как текущее потребление энергоресурсов, так и сохранять информацию в электронном архиве.

За год в конвертерном цехе ЕВРАЗ НТМК удалось сэкономить более 7,5 млн кубометров природного газа и свыше 12,5 млн киловатт/часов электроэнергии. Разработчиками новой системы поагрегатного учета энергоресурсов выступили специалисты конвертерного цеха, управления главного энергетика и IT-службы предприятия. В настоящее время подготовлены предложения по внедрению аналогичных проектов в других подразделениях ЕВРАЗ НТМК.