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НТМК в 2013 году сэкономил 50 000 000 рублей. Тагильчане убедились в плюсах внедрения новой системы
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НТМК в 2013 году сэкономил 50 000 000 рублей. Тагильчане убедились в плюсах внедрения новой системы

21 октября 2013, 15:05Общество
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