«Приходите на акцию, если считаете, что убивать животных нельзя», - в Нижнем Тагиле прошел антимеховой марш (ФОТО)

Красноречивые плакаты с изображением милых лис с характерной для фото покойных черной окаймляющей лентой, статистика, показывающая, сколько животных нужно убить, чтобы получить шубу, например, из енота, норки, куницы, шиншиллы, белки, а также информация о том, что для меховых изделий зверей забивают в восьмимесячном возрасте.

Участники марша собрались в половине третьего около Драматического театра и прошли по главной улице города – Ленина. Как пишут сами организаторы, «погода плакала вместе с участниками, но очень нежно и бережно».

Фото со страницы встречи «Антимеховой марш» ВКонтакте.

Организаторы уверены, что им удалось привлечь внимание к проблеме, и необходимо двигаться в этом направлении дальше. Они хотят создать инициативную группу, которая пусть не искоренит, но сделает все, чтобы уменьшить рынок меховых изделий в Нижнем Тагиле.

Ребята! Все молодчины! Спасибо огромное, что пришли! Я верю, настанут этичные времена, когда люди перестанут эксплуатировать животных! Насколько быстро они настанут, зависит от нас с вами! Всех тех, кто сегодня вышел на марш смело можно назвать героями-первопроходцами! Представляете, если бы животные умели говорить, как были бы они благодарны вам!!! Так держать! Ура! пишет на официальной странице встречи ВКонтакте Ксения Батищева.

Что будет дальше, покажет время, но этот первый шаг, действительно, прецедент для нашего города.