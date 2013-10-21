Тагильчане могут стать волонтерами на эстафете Олимпийского огня
Волонтерский центр Свердловской области объявил о старте набора волонтёров, которые примут участие в эстафете Олимпийского огня на Урале. Набор желающих будет производиться до 11 ноября.
Волонтеры набираются по шести функциональным направлениям: маршрут, пункты сбора, обеспечение жизнедеятельности команды эстафеты, логистика, городские празднования, работа с представителями СМИ и партнерами. Кроме этого, для большой команды волонтеров мы набираем тим-лидеров, которые будут координировать волонтеров, взаимодействовать с представителями оргкомитета рассказал руководитель Волонтерского центра Александр Антимонов.
Волонтеры эстафеты Олимпийского огня будут работать на протяжении трёх дней в трёх городах области: Нижнем Тагиле (13 декабря), Екатеринбурге (14 декабря), Каменске-Уральском (15 декабря). Всего в регионе на эстафету необходимо 690 добровольных помощников. В Нижнем Тагиле будет задействовано 150.
Шанс стать участником этого уникального события есть у любого желающего. Подать заявку, а также подробнее узнать о роли и функциях волонтеров на эстафете Олимпийского огня можно на официальном сайте волонтеров Урала. Регистрация волонтеров продлится до 11 ноября.
В Нижнем Тагиле деятельность волонтеров координирует управление по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города. По всем вопросам, связанным с участием в Эстафете Олимпийского огня в качестве волонтера, можно обращаться в управление по телефону: 41-95-17.