Тагильчане могут стать волонтерами на эстафете Олимпийского огня

Волонтеры набираются по шести функциональным направлениям: маршрут, пункты сбора, обеспечение жизнедеятельности команды эстафеты, логистика, городские празднования, работа с представителями СМИ и партнерами. Кроме этого, для большой команды волонтеров мы набираем тим-лидеров, которые будут координировать волонтеров, взаимодействовать с представителями оргкомитета рассказал руководитель Волонтерского центра Александр Антимонов.

Волонтеры эстафеты Олимпийского огня будут работать на протяжении трёх дней в трёх городах области: Нижнем Тагиле (13 декабря), Екатеринбурге (14 декабря), Каменске-Уральском (15 декабря). Всего в регионе на эстафету необходимо 690 добровольных помощников. В Нижнем Тагиле будет задействовано 150.

Шанс стать участником этого уникального события есть у любого желающего. Подать заявку, а также подробнее узнать о роли и функциях волонтеров на эстафете Олимпийского огня можно на официальном сайте волонтеров Урала. Регистрация волонтеров продлится до 11 ноября.