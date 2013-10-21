Тагильчане! Пополняйте список дорог Нижнего Тагила для ремонта на будущий год
Текущий год стал весьма значимым для городского хозяйства Нижнего Тагила. Так, была отремонтирована львиная доля значимых улиц. Конечно, не без проблем, но результат, надо сказать, заметен уже сейчас.
Комиссия по приему дорог – неотъемлемая часть процесса организации ремонта дорожного покрытия. На этот раз члены комиссии, исследовав наиболее проблемные улицы города, высказали некоторые пожелания по ремонту дорог на будущий год.
Среди комиссии были и активисты общественного движения «Тагил без ям», которые озвучили список, состоящий из 38 улиц. Кроме того, список пополнят и улицы, озвученные главами районов. Однако «Тагил без ям» продолжает сотрудничать с жителями и расширять существующий список:
Как видно из данного списка, комиссия просит обратить внимание на все районы города, в том числе на улицы Северного поселка и другие некрупные улицы Нижнего Тагила, а не только на крупные проспекты сообщают в ТБЯ.
Свои заявки вы можете отправлять на почту mail@tagil.bezyam.ru или в специальной теме в группе движения ВКонтакте.
© TagilCity.ru