Тагильчане! Пополняйте список дорог Нижнего Тагила для ремонта на будущий год

Комиссия по приему дорог – неотъемлемая часть процесса организации ремонта дорожного покрытия. На этот раз члены комиссии, исследовав наиболее проблемные улицы города, высказали некоторые пожелания по ремонту дорог на будущий год.

Среди комиссии были и активисты общественного движения «Тагил без ям», которые озвучили список, состоящий из 38 улиц. Кроме того, список пополнят и улицы, озвученные главами районов. Однако «Тагил без ям» продолжает сотрудничать с жителями и расширять существующий список:

Как видно из данного списка, комиссия просит обратить внимание на все районы города, в том числе на улицы Северного поселка и другие некрупные улицы Нижнего Тагила, а не только на крупные проспекты сообщают в ТБЯ.

Свои заявки вы можете отправлять на почту mail@tagil.bezyam.ru или в специальной теме в группе движения ВКонтакте.