«Тобольск-Полимер» опирается на ПРОМКО!

Компания ПРОМКО внесла свой вклад в строительство одного из крупнейших в мире комплексов по производству пропилена «Тобольск-Полимер» компании СИБУР, открытие которого состоялось в середине октября в присутствии Президента России Владимира Путина. В Тобольск компанией было поставлено 1200 тонн металлоконструкций под торговой маркой «Старый соболь».

Эстакады, произведенные на производственных площадках ПРОМКО, будут использованы на тобольском заводе в качестве опор под оборудование.

– Если бы это были крупные металлоконструкции, работа заняла бы не больше месяца, - рассказывает руководитель проектов ПРОМКО Анна Шурыгина. – Но 60 процентов объема заказа составила очень трудоемкая мелочь – а производство ее в таком объеме отнимает четыре месяца, связано с большими трудовыми и финансовыми затратами и является нерентабельным для собственного производства ПРОМКО.

Но «Тобольск-Полимер», как патриотично заметила Анна Шурыгина, это – особый случай, проект государственной значимости. В мире – это всего лишь второй завод с такими высокими мощностями и возможностями по обработке нефтехимического сырья – и он построен в России!