Украина обвиняет Россию в завышении тарифа на голубое топливо. Так, тысяча кубометров стране обходится в 430$. Для выхода из этой ситуации Украина стремится диверсифицировать, т.е. разнообразить экспортеров. Именно поэтому, например, за август импорт газа из Европы вырос почти в два раза.

19 млрд м³, поставленные реверсным путём, позволили бы избавиться от газового рабства от России, но есть единственная загвоздка- у западных партнёров нет таких экспортных объёмов, к тому же это противоречит условиям контракта с Газпромом, который всё же остаётся важнейшим поставщиком топлива на рынки Украины отмечает Татьяна Касьянова, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров».

Понятно, что подобная схема подразумевает следующее: европейская компания, которая импортирует газ через территорию Украины, сохраняет некоторые дополнительные объемы, а затем перепродает их украинскому клиенту. Здорово придумано, тем более, что фактически газ оставался бы в Украине, а нагрузка на транспортную организацию была бы не столь высока.

По прогнозам, в ближайшие 3-4 года из Евросоюза будет поступать не более 6-7 млрд м³ газа. В целом импорт из европейских стран остаётся достаточно небольшим. Правительство Украины запланировало на 2013 год купить 27,3 млрд м³, причём 18 млрд м³ поступят от Газпрома, т.е. более 66%. Хотя доля реверсных поставок будет постепенно увеличиваться, уже достигнуты договорённости со Словакией и Румынией. Польша могла бы стать надёжным и стабильным партнёром Украины если бы не зависимость тарифов на газ от котировок на европейском спотовом рынке. Цена за 1000 м³ в $400 выглядит более выгодной по сравнению с предложением Газпрома, однако в скором времени возможно усиление конкуренции за счёт игроков из АТР. Таким образом, поставки из Варшавы будут выгодны только в летний период, когда потребление газа снижается.

Такая переориентация на ЕС обусловлена, по заявлению министерства энергетики и угольной промышленности, более выгодными тарифами на энергоносители: стоимость российского газа составляет $526, а реверсный газ из Европы- $390. Однако чиновники либо не договаривают, либо просто забыли, что Москва предоставляет Киеву скидку почти в $100. Более того, совсем недавно Газпром закачал в подземные хранилища Украины 5 млрд м³ по цене $260 за 1000 м³.

Реальны ли обещания украинский властей перейти на полное самообеспечение уже через 2-3 года?

Руководство Украины делает ставку на собственный сланцевый газ, запасы которого насчитывают 1,2 трлн м³ (в данном случае - Украина четвертая, после Польши, Франции и Норвегии). Однако в добыче данного газа есть особые сложности. Во-первых, такое топливо по себестоимости составит $260-350 - есть смысле только при высоких внутренних ценах на газ. Во-вторых, технология «гидроразрыва» (в скважину закачивают миллионы литров жидкости с содержанием химикатов, которые могу привести к отравлению грунтовых вод) опасна - вдруг сбои? В случае нарушений государство потратит больше средств на восстановление прежней экологической ситуации.

Переход с газа на уголь? А как же смог?

Параллельно, с налаживанием импортной системы, Украина пытается снизить уровень потребления газа. Первая альтернатива - уголь. Так, на производства даже начали возводить установки по вдуванию установки по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи, а ТЭЦ в скором времени должны перестроиться с газа на уголь. Здесь выгодна весьма смутна. Яркий пример перехода на уголь является Китай (70%). Уголь сильно загрязняет воздух. Так, в Китае смог стал вторым символом страны, как и Великая китайская стена. А затраты на системы оборудования выльются бюджету страны в миллиарды долларов.

Перспективы газовой отрасли Украины выглядят не столь очевидными. Сейчас Украина добывает около 21 млрд м3 из 60 необходимых, даже если перейти на сланцевый газ, то на это уйдёт несколько лет, европейские поставщики чисто физически не готовы покрыть все потребности Киева. Таким образом, в ближайшее время Украине всё же не удастся полностью отказаться от поставок голубого топлива от своих партнёров, главным образом Газпрома резюмирует Татьяна Касьянова, первый вице-президент общероссийской общественной организации «Российский клуб финансовых директоров».