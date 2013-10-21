Устрой себе «Творческий выходной» с Нижнетагильским музеем ИЗО! Экскурсия по уникальной выставке московского мастера акварели (ФОТО)

Так, 26 октября в 15:00 в рамках традиционного клуба «Творческий выходной» пройдет увлекательная экскурсия по этой выставке.

Здесь вы увидите более 40 картин Народного художника России Сергея Андрияки, возродившего уникальную технику многослойной акварельной живописи, и около 100 работ художников-педагогов и учащихся Школы акварели. В том числе знаменитые картины Сергея Андрияки – «Подсолнухи», «Анютины глазки», а также известную работу – «Старинный ларец».

С помощью экскурсии сможете понять уникальную методику обучения в Школе, приемы овладения тем или иным секретом классической многослойной акварели. Получите огромный заряд радости, тепла и света от соприкосновения с настоящим искусством!

Игра цвета, изящество линий и серьезный подход к композиционному построению удивят зрителя и поразят умением юных художников передать красоту окружающего мира. Уровень мастерства ощущается во всех работах учащихся – от графики и рисунка до живописных произведений, выполненных в различных жанрах: натюрморт, пейзаж, портрет, интерьер.