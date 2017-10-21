Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские пенсионеры научились бороться с мошенниками (ФОТО)

21 октября 2017, 10:50Добавить новость
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Всё больше пожилых людей становятся жертвами мошенников. Различными способами нарушители закона выманивают у пенсионеров денежные средства. Нижнетагильские пенсионеры узнали, как не стать жертвой мошенничества и сохранить деньги.

В связи с участившимися случаями мошенничества, в которых жертвами выступают пожилые люди, сотрудники уголовного розыска и ветеранских организации МВД Нижнего Тагила провели ряд профилактических бесед с пенсионерами. В ходе общения с правоохранителями пожилые тагильчане узнали, как не стать жертвой мошенника и не потерять деньги.

Как сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское», самым распространённым способом мошенничества является отправка СМС на номер пенсионера с просьбой перезвонить. В ходе беседы преступники узнают номер карты и все необходимые данные для снятия денежных средств. В некоторых случаях пенсионеры сами переводят деньги мошенникам через банкоматы или терминалы.

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На профилактических беседах тагильские пенсионеры узнали про ещё один встречающийся способ мошенничества. Он связан с проникновением мошенника в дом под видом продавцов бытовой техники и технических специалистов коммунальных служб. Преступник вводит пожилого человека в заблуждение и продаёт ненужный товар за большие деньги.

Актуальными остаются способы мошенничества, связанные со снятием «порчи», «сглаза». Используют мошенники и уже всем известные сообщения о родственниках, которые попали в беду и просят о переводе денежных средств.

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Фото: Пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское»

Так как многие пожилые люди активно осваивают сеть интернет, то появились и виды мошенничества, связанные с покупками товаров и услуг в режиме онлайн, с досками объявлений, со взломом аккаунтов в социальных сетях. Несмотря на различные методы, цель у мошенников одна – обмануть пожилого человека и забрать его деньги.

Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила напоминают горожанам о необходимости проведения дополнительных бесед с пожилыми родственниками с целью информирования о тех методах, которыми пользуются мошенники для обмана.

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