Отопление вернулось в дома жителей «замерзающего» Невьянска

В жилых домах, школе и детском саду Невьянска полностью восстановлено теплоснабжение.

Напомним, тысячи жителей города остались без отопления из-за ремонтных работ на теплотрассе.





Невьянск был последним городом в Свердловской области, где никак не мог начаться отопительный сезон. Без тепла оставались более 3 000 жителей, а также школа, детский сад и детский дом.





О завершении работ по восстановлению теплоснабжения рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас тепло подается в квартиры горожан и социальные объекты в полном объеме, пишет интернет-газета Znak.