Новости Нижнего Тагила

Отопление вернулось в дома жителей «замерзающего» Невьянска

21 октября 2017, 13:45Добавить новость
город,ремонт,ремонт дорог,Свердловская область,Невьянск,отопление,теплоснабжение
В жилых домах, школе и детском саду Невьянска полностью восстановлено теплоснабжение.

Напомним, тысячи жителей города остались без отопления из-за ремонтных работ на теплотрассе.

Невьянск был последним городом в Свердловской области, где никак не мог начаться отопительный сезон. Без тепла оставались более 3 000 жителей, а также школа, детский сад и детский дом.

О завершении работ по восстановлению теплоснабжения рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области. Сейчас тепло подается в квартиры горожан и социальные объекты в полном объеме, пишет интернет-газета Znak.

 
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