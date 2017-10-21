Новости Нижнего Тагила

Похоронщик из Екатеринбурга принял врача скорой помощи за конкурента и угрожал ему

21 октября 2017, 09:00Добавить новость
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В столице Урала представитель ритуального агентства угрожал врачу скорой помощи. Это происходило в Юго-Западном районе на Встречном переулке.

Очевидцы рассказали, что врач скорой помощи долгое время находился в квартире, куда приехал на вызов. Он боялся выйти, пишет E1.ru.

В полиции города подтвердили факт вызова. Они пояснили, что звонил фельдшер и жаловался на агента похоронной службы, который угрожал и разговаривал с ним матом. Вероятно, он принял врача за конкурента. Сейчас проводится проверка по факту заявления от фельдшера.

Также правоохранители отметили, что реальных угроз не было, имел место личностный конфликт. Агент просил врача уехать: по всей видимости, путаница произошла из-за того, что врач был на гражданском автомобиле.

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