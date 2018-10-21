Нижний Тагил не попал в ТОП-100 списка дружелюбных городов России

В список из 150 дружелюбных городов вошли такие уральские города, как Каменск-Уральский (13-ое место), Миасс (15-ое место) и Тюмень (20-ое место). Екатеринбург занял 95-ое место, а места со 104 по 106 достались Челябинску, Нижнему Тагилу и Магнитогорску, соответственно. В десятку лидеров вошёл только один уральский город – Сургут, сообщает URA.ru.

Первое место в рейтинге досталось столице Чеченской республики – Грозному. В ТОП-5 также вошли города южных регионов страны – Нальчик, Анапа, Геленджик и Нижнекамск.