Нижний Тагил не попал в ТОП-100 списка дружелюбных городов России
Сегодня, 19:20ОбществоФото: v-tagile.ru
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Города южных районов России, Урала и Сибири были названы самыми дружелюбными в стране. Нижний Тагил занял 105-ое место в списке из 150 городов. Впереди него оказались Екатеринбург и Челябинск.
Сюжеты: Нижний Тагил
В список из 150 дружелюбных городов вошли такие уральские города, как Каменск-Уральский (13-ое место), Миасс (15-ое место) и Тюмень (20-ое место). Екатеринбург занял 95-ое место, а места со 104 по 106 достались Челябинску, Нижнему Тагилу и Магнитогорску, соответственно. В десятку лидеров вошёл только один уральский город – Сургут, сообщает URA.ru.
Первое место в рейтинге досталось столице Чеченской республики – Грозному. В ТОП-5 также вошли города южных регионов страны – Нальчик, Анапа, Геленджик и Нижнекамск.
В опросе, на основе которого был составлен список, приняли участие более 60 тыс. россиян. Им было предложено утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые», требующее оценки по 10-балльной шкале.
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