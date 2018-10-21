Снова о Романовых: новый турмаршрут за 2 млн рублей появится в Свердловской области
Сегодня, 11:03ОбществоФото: sunhome.ru
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Центр развития туризма Свердловской области намерен создать еще один туристический маршрут, связанный с царской семьей. На его разработку руководство области готово выделить из бюджета 1 млн 918 тыс. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Организация, выигравшая конкурс на создание туристического маршрута, должна будет предоставить перечень объектов для посещения, контактные данные, примерную стоимость услуг и текст экскурсий. Также нужно будет сделать фотобанк на 500 фотографий, видеоролик, презентацию и путеводитель.
Авторы проекта должны будут найти способ продвижения маршрута среди туроператоров и потенциальных клиентов. В конце ноября станет известен победитель конкурса, а к 20 декабря проект маршрута должен быть полностью готов, пишет Е1.ru.
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