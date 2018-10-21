Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Снова о Романовых: новый турмаршрут за 2 млн рублей появится в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Za chto pogibla carskaya semya.orig

Снова о Романовых: новый турмаршрут за 2 млн рублей появится в Свердловской области

Сегодня, 11:03ОбществоФото: sunhome.ru
Читайте
также
Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Тагильский трейл, Наталья Гончарова и манси. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?