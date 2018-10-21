Снова о Романовых: новый турмаршрут за 2 млн рублей появится в Свердловской области

Организация, выигравшая конкурс на создание туристического маршрута, должна будет предоставить перечень объектов для посещения, контактные данные, примерную стоимость услуг и текст экскурсий. Также нужно будет сделать фотобанк на 500 фотографий, видеоролик, презентацию и путеводитель.