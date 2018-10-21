Турист пропал в районе избы Ильича на перевале Дятлова

На одной из знаковых точек перевала Дятлова – в районе избы Ильича – 5 октября пропал турист Андрей Монин. Информация об этом стала известна благодаря его знакомому и гиду Константину Кузнецову.

Как сообщает Znak.com, за прошедшие 2 недели с пропавшим человеком могло произойти всё, что угодно. Примечательно, что база Ильича находится неподалёку от места, где в феврале 1959 года пропала группа туристов под руководством студента Игоря Дятлова. С тех пор на перевале периодически исчезают туристы: последний случай был зафиксирован в марте 2018 года, когда спасатели обнаружили потерявшегося путешественника из Екатеринбурга.