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Турист пропал в районе избы Ильича на перевале Дятлова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Турист пропал в районе избы Ильича на перевале Дятлова

Сегодня, 20:00ОбществоФото: Znak.com
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