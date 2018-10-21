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Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила занял второе место на областном конкурсе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила занял второе место на областном конкурсе

Сегодня, 11:00ОбществоФото: «Вечерний Курьер»
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