Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила занял второе место на областном конкурсе

В Екатеринбурге прошел финал XIII областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» Свердловской области. На открытии выступил замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов. В конкурсе приняли участие 160 преподавателей из разных городов.

В финале конкурсантам нужно было защитить творческий проект в форме презентации.

Победителем стал учитель из Лесного Иван Чусовлянкин, второе место заняла педагог из Нижнего Тагила Наталья Ходырева, а третье – досталось преподавателю из Тавдинского городского округа Ольге Родионовой.