Учитель ОБЖ из Нижнего Тагила занял второе место на областном конкурсе
Педагог школы №58 Нижнего Тагила Наталья Ходырева заняла второе место в финале XIII областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» Свердловской области.
В Екатеринбурге прошел финал XIII областного конкурса «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ» Свердловской области. На открытии выступил замминистра общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Зеленов. В конкурсе приняли участие 160 преподавателей из разных городов.
В финале конкурсантам нужно было защитить творческий проект в форме презентации.
Победителем стал учитель из Лесного Иван Чусовлянкин, второе место заняла педагог из Нижнего Тагила Наталья Ходырева, а третье – досталось преподавателю из Тавдинского городского округа Ольге Родионовой.
Жюри конкурса отметило, что подобные конкурсы способствуют внедрению новых педагогических технологий в сфере образования и повышению квалификации самих преподавателей, информирует «Вечерний Курьер».