14 жителей Нижнего Тагила обратились к мэру за помощью на личном приеме граждан
21 октября мэр Нижнего Тагила провел личный прием граждан. Владислав Пинаев рассмотрел 14 обращений тагильчан и жителей присоединенных сельских населенных пунктов.
Как отмечают в пресс-службе мэрии, традиционно большая часть вопросов, заданных мэру, касалась порядка предоставления муниципального жилья, благоустройства дворовых территорий и реализации программы по расселению тагильчан из ветхого и аварийного жилья.
Одна из жительниц поселка Уралец обратилась к главе города с вопросом о сроках переселения из аварийного жилья.
Начальник отдела по учету и распределению жилья Викторина Пырина рассказала, что на следующей неделе будет заключен контракт для строительства нового дома в поселке для расселения восьми жильцов аварийного дома. Планируется, что переселение будет завершено до конца 2020 года.
Проводя анализ ситуации, мы пришли к выводу, что жители аварийных домов, попадающих под расселение, не готовы уезжать из поселка, поэтому было принято решение строить новый дом в пределах этой же территории, сказал мэр.