14 жителей Нижнего Тагила обратились к мэру за помощью на личном приеме граждан

Как отмечают в пресс-службе мэрии, традиционно большая часть вопросов, заданных мэру, касалась порядка предоставления муниципального жилья, благоустройства дворовых территорий и реализации программы по расселению тагильчан из ветхого и аварийного жилья.

Одна из жительниц поселка Уралец обратилась к главе города с вопросом о сроках переселения из аварийного жилья.

Начальник отдела по учету и распределению жилья Викторина Пырина рассказала, что на следующей неделе будет заключен контракт для строительства нового дома в поселке для расселения восьми жильцов аварийного дома. Планируется, что переселение будет завершено до конца 2020 года.