Храм в Екатеринбурге планируют построить к 2023 году

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Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил, что Храм святой Екатерины построят к 2023 году, однако работы по отделке могут занять еще четыре года, пишет ТАСС.
Сюжеты: Екатеринбург
Основные строительные работы должны быть завершены к 300-летию Екатеринбурга. Организация внутреннего убранства после этого займет еще четыре года, так как при этом применяются сложные технологии.
Я думаю, что к 2023 году внешний вид собора можно сделать, но полностью точно не успеем к 2023 году. Главное, чтобы было благоустройство и внешний вид,подчеркнул Бидонько.
Напомним, 13 октября в Екатеринбурге прошел общегородской опрос, согласно результатам которого Храм святой Екатерины будут строить на месте бывшего приборостроительного завода. За данную площадку проголосовали 57,6% участников опроса.
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