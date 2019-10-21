Храм в Екатеринбурге планируют построить к 2023 году

Основные строительные работы должны быть завершены к 300-летию Екатеринбурга. Организация внутреннего убранства после этого займет еще четыре года, так как при этом применяются сложные технологии.

Я думаю, что к 2023 году внешний вид собора можно сделать, но полностью точно не успеем к 2023 году. Главное, чтобы было благоустройство и внешний вид,подчеркнул Бидонько.