На Урале водитель КАМАЗа осужден на пять лет за смерть семьи участкового

В мае этого года подсудимый, находясь за рулем тягача КАМАЗ, двигался по трассе «Пермь-Екатеринбург» со скоростью 240 километров в час. На территории Нижнесергинского района водитель нарушил ПДД, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с машинами «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот», которые остановились на запрещающий сигнал светофора.