На Урале водитель КАМАЗа осужден на пять лет за смерть семьи участкового
Свердловчанин Сергей Косьяненко признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В мае этого года подсудимый, находясь за рулем тягача КАМАЗ, двигался по трассе «Пермь-Екатеринбург» со скоростью 240 километров в час. На территории Нижнесергинского района водитель нарушил ПДД, в результате чего не справился с управлением и совершил столкновение с машинами «Лада Гранта» и «УАЗ Патриот», которые остановились на запрещающий сигнал светофора.
В «Ладе» находился участковый уполномоченный МВД со своей семьей, среди них 11 летний ребенок, все они погибли. Пассажирка УАЗа получила тяжкий вред здоровью.
Вину Косьяненко признал в полном объеме. Суд приговорил его к пяти годам и шести месяцам в колонии-поселении. Кроме того, в пользу дочери погибшего полицейского взыскано три миллиона рублей моральной компенсации. Пассажирка УАЗа поучит 500 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда.