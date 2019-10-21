В Екатеринбурге прокуратура проверит администрацию города из-за наледи на дорогах
Сегодня, 19:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Екатеринбурга проверит администрацию города из-за наледи на дорогах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Проверка организована в связи с наледью, которая образовалась на улицах столицы Урала. Надзорное ведомство проверит, каким образом осуществлялась организация уборки улично-дорожной сети и городского транспорта.
21 октября прокурор Светлана Кузнецова объявила предостережение исполняющему обязанности заместителя главы Екатеринбурга Игорю Ощепкову.
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