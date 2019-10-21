В Екатеринбурге в СИЗО отправлен грабитель банка, где погиб посетитель

В СИЗО мужчина буде находиться до 18 декабря этого года, потом срок пребывания может быть продлен.

Напомним, нападение на офис банка произошло в минувшую пятницу. Мужчина с чулком на голове ворвался в отделение банка с целью ограбления. При себе у него было оружие. Нападавшего попытался задержать один из посетителей, однако был смертельно ранен.