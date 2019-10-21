В Екатеринбурге в СИЗО отправлен грабитель банка, где погиб посетитель
Сегодня, 12:16ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Виталий Дикушин, подозреваемый в нападении на отделение банка «Открытие» в Екатеринбурге, отправлен в СИЗО, сообщает портал Е1 со ссылкой на данные Свердловского облсуда.
Сюжеты: Екатеринбург
В СИЗО мужчина буде находиться до 18 декабря этого года, потом срок пребывания может быть продлен.
Напомним, нападение на офис банка произошло в минувшую пятницу. Мужчина с чулком на голове ворвался в отделение банка с целью ограбления. При себе у него было оружие. Нападавшего попытался задержать один из посетителей, однако был смертельно ранен.
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