В Нижнем Тагиле суд признал незаконным решение о сохранении мандатов трём депутатам
Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал незаконным решение городской думы о сохранении мандатов трём депутатам, которые не верно заполнили декларации о доходах и имуществе за 2018 год.
Три депутата гордумы Нижнего Тагила — Лисина, Гореленко и Темнов — предоставили не верную информацию о доходах и имуществе за 2018 году, нарушив этим антикоррупционное законодательство. Ленинская прокуратура потребовала лишить их мандатов. Однако остальные депутаты не стали лишать своих коллег полномочий, а вынесли лишь предостережение.
В ответ на это прокуратура отправила в Ленинский районный суд иск о признании решения НТГД незаконным. На судебном заседании, которое состоялось сегодня, 21 октября, суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства.
По нашему мнению, решение думы было незаконным, слишком мягким, суд удовлетворил наш иск, и теперь депутатам придётся принимать новое решение,рассказал TagilCity.ru прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.