В Нижнем Тагиле суд признал незаконным решение о сохранении мандатов трём депутатам

Три депутата гордумы Нижнего Тагила — Лисина, Гореленко и Темнов — предоставили не верную информацию о доходах и имуществе за 2018 году, нарушив этим антикоррупционное законодательство. Ленинская прокуратура потребовала лишить их мандатов. Однако остальные депутаты не стали лишать своих коллег полномочий, а вынесли лишь предостережение.