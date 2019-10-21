В Нижнем Тагиле установлены личности подозреваемых в кражах в баре
Сегодня, 14:46ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Полицейские установили личности двух женщин, подозреваемых в кражах в увеселительном заведении Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Первой подозреваемой оказалась 24-летняя ранее не судимая жительница Рудника. Женщина попала на записи камер наблюдения в заведении на улице Красноармейской. Там она совершила покупку и рассчиталась по безналичному расчету с использованием украденной карты.
Вскоре была установлена личность и второй подозреваемой. 40-летняя местная жительница была судима за мошенничество. Она вернула сотовый телефон потерпевшей.
Обе задержанные сознались в совершенном преступлении.
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