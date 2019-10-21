В свердловском онкоцентре тысячи медкарт оказались сваленными на полу в подвале

Как рассказал сотрудник медучреждения, ещё весной из здания архива на улице Комсомольской коробки с медкартами, которые по закону должны хранится 20 лет, вывезли в главный корпус. Документы пролежали там до сентября.

В здании на Соболева их свалили в подвале — небрежно, все в кучу, в нарушение правил хранения,сообщил сотрудник онкодиспансера.

Работники архива утверждают, что таким образом были нарушены нормы системы хранения, а также противопожарная безопасность. Также все медицинские карты должны находится под контролем, так как в них содержатся персональные данные пациентов.

Информацию о коробках с медкартами в подвале подтвердил и. о. главного врача Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Емельянов:

Медицинские карты пациентов находились на временном хранении в связи с ремонтом основного помещения архива. В настоящее время ремонтные работы окончены, медицинские карты находятся в архиве.