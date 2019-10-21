Воспитатели СРЦ Нижнего Тагила добились восстановления прав
Сегодня, 15:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Педагоги из Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних № 5 Дзержинского района Нижнего Тагила отстояли свои права на сокращенную рабочую неделю и длинные отпуска, сообщает «Правда УрФО».
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2016 году детские дома Свердловской области были переведены из ведения Минобразования в ведение Минсоцполитики региона. После этого воспитателей лишили удлиненного отпуска, сократив его с 56 до 28 дней, кроме того, рабочая неделя была увеличена с 30 до 40 часов. Воспитатели обратились в суд с требованием восстановить их права.
Районный суд Нижнего Тагила вынес решение в пользу педагогов, решение было подтверждено в вышестоящей инстанции. При этом сообщается, что Минсоцполитики намерено подать кассационную жалобу.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей