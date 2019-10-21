Воспитатели СРЦ Нижнего Тагила добились восстановления прав

В 2016 году детские дома Свердловской области были переведены из ведения Минобразования в ведение Минсоцполитики региона. После этого воспитателей лишили удлиненного отпуска, сократив его с 56 до 28 дней, кроме того, рабочая неделя была увеличена с 30 до 40 часов. Воспитатели обратились в суд с требованием восстановить их права.