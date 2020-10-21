«Антиковидные» меры и загруженные врачи. Итоги дня в Свердловской области

Стало известно и о том, что больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов, которые поступают на компьютерную томографию. Как сообщили в ЦГБ № 1, через медиков в сутки проходит около 190 человек. При этом круглосуточно автобусы развозят пациентов в другие медучреждения для прохождения КТ. Также отмечается, что большинство пациентов приходят в вечернее или ночное время, что не позволяет оперативно поработать со всеми без очереди. В больнице добавили, что в текущей ситуации медучреждения города перегружены, а медперсонал работает на износ. Кроме того, в ЦГБ № 1 во время проведения процедуры компьютерной томографии скончалась 80-летняя пациентка. В больнице рассказали, что ее привезла машина скорой помощи в тяжелом состоянии. Реаниматолог провел осмотр и признал состояние стабильным. Однако в ходе проведения процедуры произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не дали эффекта.