«Антиковидные» меры и загруженные врачи. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 21 октября.

Вчера мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что людей из транспорта без масок «можно и нужно» выгонять. Однако сегодня в мэрии пояснили, что глава города не призывал именно выгонять людей из автобусов, а соблюдать масочный режим в период пандемии. По словам пресс-секретаря Анатолия Карманова, информация не соответствует действительности, а фраза «вырвана из контекста». В мэрии Екатеринбурга объяснили слова Высокинского о людях без масок в транспорте В Нижнем Тагиле с 7 октября были ужесточены «антиковидные» меры в детских садах. Согласно приказу городского Управления образования, теперь воспитанникам и сотрудникам учреждений придется проходить через «утренний фильтр», предполагающий измерение температуры и визуальный осмотр. Среди сотрудников проводится дополнительный осмотр на наличие контактов с больными разного рода инфекциями. Детям при выявлении признаков ОРВИ могут отказать в допуске в МОУ. Им придется предоставлять справки о здоровье. То же самое касается и детей, которые без предупреждения пропустят один день в детском саду. Роспотребнадзор пояснил ужесточение «антиковидного» режима в тагильских детсадах Стало известно и о том, что больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов, которые поступают на компьютерную томографию. Как сообщили в ЦГБ № 1, через медиков в сутки проходит около 190 человек. При этом круглосуточно автобусы развозят пациентов в другие медучреждения для прохождения КТ. Также отмечается, что большинство пациентов приходят в вечернее или ночное время, что не позволяет оперативно поработать со всеми без очереди. В больнице добавили, что в текущей ситуации медучреждения города перегружены, а медперсонал работает на износ. Кроме того, в ЦГБ № 1 во время проведения процедуры компьютерной томографии скончалась 80-летняя пациентка. В больнице рассказали, что ее привезла машина скорой помощи в тяжелом состоянии. Реаниматолог провел осмотр и признал состояние стабильным. Однако в ходе проведения процедуры произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не дали эффекта. Больницы Нижнего Тагила не справляются с потоком пациентов Жители дома на улице Дзержинского в Нижнем Тагиле пожаловались на магазин «Строитель», который выбрасывает мусор в контейнеры для ТКО на придомовой территории. Как рассказали в пресс-службе ООО «Компания «Рифей», предприниматели имеют право так поступать при наличии договора и нескольких обстоятельствах. Так, у магазина имеется договор, но нет собственной обустроенной в соответствии с санитарными нормами контейнерной площадки. Кроме того, площадь магазина располагается в здании многоквартирного дома. Именно потому магазин имеет право выбрасывать мусор в контейнеры жилого дома. Имеют право. Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на мусор строительного магазина

