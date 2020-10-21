«Дом пыток»: пациентки «Уктусского пансионата» пришли на эфир к Андрею Малахову

Напомним, ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек. Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку. О том, что «Уктусскому пансионату» будет посвящен выпуск в шоу «Прямой эфир» стало известно сегодня утром.