«Дом пыток»: пациентки «Уктусского пансионата» пришли на эфир к Андрею Малахову

«Дом пыток»: пациентки «Уктусского пансионата» пришли на эфир к Андрею Малахову

Вчера, 22:36ОбществоPhoto: Россия 1 / "Прямой эфир" выпуск "Женщин насильно стерилизовали в пансионате для инвалидов?" на YouTube
Пациентки из «Уктусского пансионата», сделавшие заявление, что в медучреждении их подвергали принудительной стерилизации, побывали на программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.

По словам женщин, ими было подано коллективное заявление в Следственный комитет.

Людмила Гусева, первая рассказавшая о том, что происходит в пансионате, поделилась, что не понимала истинное значение операции. Как рассказывают единомышленники, аборт женщине был произведен на раннем сроке, а сразу после — стерилизация.

По словам общественницы Елены Осиповой, «Уктусский пансионат» — «дом пыток», поскольку права женщин там нарушаются постоянно.

Приглашенный гинеколог также отметила, что по федеральному закону стерилизация на территории РФ запрещена. Операция возможна лишь по желанию мужчины или женщины в том случае, если они достигли 35 лет или имеют двоих детей.

Из приглашенных гостей была женщина, которая поделилась, что 20 лет назад родила дочь во время своей жизни в пансионате. По ее словам, ребенка забрали, а сразу после родов ее саму направили на стерилизацию.

Напомним, ранее на Telegram-канале Baza была размещена информация о том, что администрация «Уктусского пансионата» принудительно отправляла женщин на стерилизацию, поскольку в учреждении запрещено рожать детей. Отмечается, что от действий пострадало свыше десяти человек. Также на канале было размещено видео, в котором о процедуре рассказала одна из пациенток пансионата, предоставив подтверждающую справку. О том, что «Уктусскому пансионату» будет посвящен выпуск в шоу «Прямой эфир» стало известно сегодня утром.

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