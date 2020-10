Евгений Куйвашев рассказал о будущем Екатеринбурга

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил выставку 100+ в Екатеринбурге. О своих впечатлениях и планах на будущее он рассказал в своем Instagram.

Перед градостроителями стоит нелегкая задача по планированию городской среды. Давно пройден этап, когда человек был удовлетворен лишь наличием крыши над головой и парой квадратных метров жилплощади. Небоскребы и малоэтажки, скверы и храмы, велодорожки и автомагистрали, новые подходы и проверенные временем технологии - среди этих объектов предстоит найти место для каждого жителя. Новые проекты должны удовлетворять все потребности горожан, написал губернатор. Он добавил фотографии наиболее понравившихся проектов на выставке 100+. По его словам, 100+ и международный форум посвящены осознанному строительству объектов. В компании губернатора был Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Photo: Instagram Евгения Куйвышева На форуме обсуждался вопрос создания нового типа школ - коплексных образовательных центров. В этом случае, учебное заведение уже не будет рассматриваться как просто место для обучения, оно станет притягивать активность общественности всего района. Используется опыт Финляндии, с адаптацией под наши условия. Очень приятно, когда говорят о европейском облике наших городов, подытожил Евгений Куйвашев. Департамент информационной политики Свердловской области сообщает, что губернатором было подписано соглашение с компаний КОРТРОС и корпорацией Samsung. Стороны будут работать над реализацией инвестиционных проектов в регионе, по которым жилые и нежилые помещения будут оснащаться оборудованием соответствующей фирмы. Photo: Instagram Евгения Куйвышева Напомним, на одном из стендов форума 100+ был представлен эскиз храма Святой Екатерины. Сотрудник УГМК рассказал, что проект находится в стадии разработки. В Екатеринбурге представили эскиз храма Святой Екатерины

