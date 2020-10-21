Евгений Куйвашев рассказал о будущем Екатеринбурга

На форуме обсуждался вопрос создания нового типа школ - коплексных образовательных центров. В этом случае, учебное заведение уже не будет рассматриваться как просто место для обучения, оно станет притягивать активность общественности всего района. Используется опыт Финляндии, с адаптацией под наши условия. Очень приятно, когда говорят о европейском облике наших городов, подытожил Евгений Куйвашев.