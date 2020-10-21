Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми

На эти цели правительство выделит около 4,31 миллиарда рублей. Сумма единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей на ребенка. Однако в этот раз для ее получения нужно, чтобы семья отвечала нескольким условиям.
Помощь смогут получить только семьи, в которых есть дети в возрасте не старше трех лет, доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, а в семье воспитывается не менее трех детей.
Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что такие выплаты следует повторить всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет, так как опять вводятся более строгие ограничения из-за коронавируса.
Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что правительство РФ готовит изменения в бюджет по выплатам детских пособий. По ее словам, семьи с детьми от трех до семи лет, которым полагаются выплаты, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума.
Напомним, в Нижнем Тагиле в соцзащите назвали дату выплаты октябрьских пособий с трех до семи лет.