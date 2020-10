Названы условия для получения выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Правительство Российской Федерации выделило средства на выплату нового пособия на детей в размере 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На эти цели правительство выделит около 4,31 миллиарда рублей. Сумма единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей на ребенка. Однако в этот раз для ее получения нужно, чтобы семья отвечала нескольким условиям. Помощь смогут получить только семьи, в которых есть дети в возрасте не старше трех лет, доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, а в семье воспитывается не менее трех детей. Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что такие выплаты следует повторить всем семьям с детьми в возрасте до 16 лет, так как опять вводятся более строгие ограничения из-за коронавируса. Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила, что правительство РФ готовит изменения в бюджет по выплатам детских пособий. По ее словам, семьи с детьми от трех до семи лет, которым полагаются выплаты, с 2021 года смогут получать пособие на ребенка в размере полноценного прожиточного минимума. Напомним, в Нижнем Тагиле в соцзащите назвали дату выплаты октябрьских пособий с трех до семи лет. В соцзащите назвали дату выплаты пособий с трех до семи лет в Нижнем Тагиле

