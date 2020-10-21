Общественники Нижнего Тагила сообщили о результатах девятого дня замеров ТКО

Общественники Нижнего Тагила сообщили о результатах девятого дня замеров ТКО

Сегодня, 11:34ОбществоPhoto: предоставлено Андреем Волеговым
В Нижнем Тагиле 20 октября прошел девятый день замеров объема и массы накапливаемых ТКО и КГО. Об этом TagilCity.ru сообщил эколог Андрей Волегов.

На одной из контейнерных площадок в одном из баков была обнаружена люминесцентная лампа, содержащая ртуть.

Сначала позвонили в управление промышленной безопасности, на Ломоносова 9 — там «ни сном, ни духом», ответили, что не знают кто у нас в городе занимается вывозом ртуть содержащих ламп. После, уже через МЧС нас соединили со службой экологической безопасности и там приняли нашу заявку. Сегодня мы проверим вывоз лампы,говорит Волегов.

По его словам, автопокрышки больше не вывозятся и в замерах не учитываются. Например, вчера на Гранитной, 18 покрышки были извлечены из бункера и остались на контейнерной площадке. Участники группы замеров выложили девять автопокрышек и телевизоры со стеклянными кинескопами из бункера, чтоб они не были учтены при взвешивании.

Также из контейнеров извлекают канистры, емкости из-под специальных отходов, не относящихся к чистящим домашним средствам, так как они могут создать угрозу экологии и окружающей среде при вывозе на полигон.

На контейнерной площадке улице Носова-Висимская, 139 в контейнерных баках обнаружили много тяжелых строительных отходов, хотя рядом стоял незаполненный бункер для них. Группа своими силами извлекла эти мешки, которые весили около 40-50 килограмм каждый, взвешивание контейнеров производили без них.

Напомним, в Нижнем Тагиле проходят замеры объема и массы накапливаемых твердых коммунальных отходов. Для проведения замеров создана специальная комиссия, в ее состав входят около 20 человек.

Video:предоставлено Андреем Волеговым

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