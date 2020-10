Одному из знаков зодиака нанесут визит нежданные гости 22 октября

Одному из знаков предстоит встретить нежданных гостей 22 октября, а другим рекомендуют разделить досуг с друзьями.

Овен Вам будет сложно в общении с окружающими. Не исключены конфликты и ссоры. Не проводите деловых встреч и переговоров. Сосредоточьтесь на работу, которую можете выполнять самостоятельно. Отвлечься поможет поход по магазинам или прогулка. Не забывайте поддерживать в тонусе ваш организм. Посетите тренажерный зал или займитесь спортом. Вечер рекомендуется провести без шумных компаний. Телец Хороший день для тельцов. Появится много перспективных предложений, в том числе и рабочих. Ваша деловая интуиция вас не подведет, вы выберете самые лучшие проекты. Во второй половине дня возможны неожиданные командировки и незапланированные встречи, которые закончатся с пользой для вас. Займитесь состоянием своего здоровья. Вам следует пересмотреть рацион своего питания и побольше заниматься спортом. Вечер лучше провести в компании друзей. Близнецы Постарайтесь не проявлять чрезмерной активности. Вам следует спокойнее относиться ко всем ситуациям. Импульсивность может заставить вас сказать слова, о которых вы пожалеете. Очень хорошо будут получаться проекты, которые вы выполняете самостоятельно, без посторонней помощи. Благоприятно скажутся на организме и физические нагрузки. Не избегайте тяжелого труда. Во второй половине дня к вам могут наведаться нежданные гости. Постарайтесь проявить гостеприимство, ведь посетители могу задержаться дольше, чем вы ожидали. Рак В этот день никакие неудачи не смогут испортить вам настроение. У вас получится справиться с любым делом, за которое бы вы не взялись. Вы будете довольно амбициозны и если вас не удовлетворит оплата вашего труда, то может появиться идея о смене места работы. День подойдет для получения новых знаний. Можете записаться на курсы иностранного языка или попытаться начать самостоятельное изучение. Не желательны физические нагрузки, лучше сконцентрируйтесь на умственной активности. Вечером можете организовать вечеринку с конкурсами для друзей и близких. Лев День пройдет легко. Ничего не нарушит ваших планов, хотя мелких неудач избежать не удастся. Вас не будут огорчать мелочи, ведь они не повлияют на общий результат, которого вы ожидаете. Во второй половине дня усилится ваша энергичность. Вы будете удивлены насколько быстро вы справляетесь с работой. Хороший день для крупных покупок или приобретения предметов гардероба. Преподнесите сюрприз вашей второй половинке. Неожиданное приятное событие поможет укрепить союз. Дева День станет трудным в плане общения с окружающими. Даже те, с кем конфликтов не было, сегодня могут указать на ваши оплошности. Сутра не исключены конфликты с коллегами по работе. Но на трудоспособности это не скажется, у вас получится сделать все, что было запланировано. Вторая половина дня более удачна для сложных проектов. Хорошо, если запланируете посещение фитнес-зала или займитесь физическими нагрузками. В отношениях появится ощущение новизны и романтический настрой. Весы Хороший и позитивный день. Есть риск наделать мелких ошибок в решении рабочих задач или легкие конфликты с коллегами, но они не повлияют на общее состояние дел. Особенно хорошо будут складываться отношения с родными и близкими. Отличное время для приобретения предметов гардероба или визита в косметологический салон. Ближе к вечеру захочется помечтать или организовать романтическую встречу. Вторая половинка оценит вашу внимательность к мелочам. Это поспособствует благоприятному развитию отношений. Скорпион Тяжелый и напряженный день. Сохранить самообладание будет очень сложно. Лучше не браться за новые дела, познаний в которых у вас не так много. Возможны удачные деловые переговоры, а также появление новых партнеров. Во второй половине дня придется хорошо поработать. Займитесь физическими упражнениями или посетите фитнес-зал. В отношениях со второй половинкой могут возникнуть проблемы, если не будете ясно выражать свою точку зрения. Стрелец Беспокойный день полный переживаний. Мелочи будут выводить вас из равновесия и расстраивать. Утро благоприятно для выполнения любых дел. Так что все самое важное рекомендуется делать именно в это время. Во второй половине дня возможны приятные встречи. Не отказывайтесь от помощи, если вам ее предлагают. Отдохнуть после рабочего дня рекомендуется в бассейне или найти другое занятие, связанное с водой. В любовных вопросах слушайте свою интуицию. Она спасет от неприятной ситуации. Козерог Прекрасный день для представителей знака. Вам удастся достичь всех намеченных целей. В первой половине дня ваша активность будет не столь высока, как после обеда. Постарайтесь правильно распределить задачи. Хорошо пройдут встречи и переговоры. Будут удачными финансовые операции. Следует пройтись по магазинам и порадовать себя неожиданной покупкой. Вечер проведите в компании вашей второй половинки. Можете организовать романтический ужин. Водолей День не предвещает волнений. Скорее всего, у вас получится справиться с текущими рабочими задачами без особых хлопот. Не планируйте крупных деловых сделок или проведение финансовых операций. Лучше перенести подобные мероприятия на другой день. Можно заняться легким физическим трудом. В отношениях вы почувствуете, что настал момент обсудить нерешенные вопросы. Не проявляйте излишнего давления. Рыбы В этот день вы будете очень расстроены. Вы легко поддадитесь чужому убеждению и будете остро реагировать на неудачи. Рекомендуется заняться самостоятельной работой, либо в компании проверенных коллег. Не следует встречаться с деловыми партнерами для обсуждений, едва ли вы сможете достигнуть выгодного для вас результата. Отвлечься следует занятием, которое вам интересно. Кроме того, можете посоветоваться друзьями и разделить с ними непривычное для вас хобби. Возможно, такой досуг вам понравится, и вы засидитесь до позднего времени.

