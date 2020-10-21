По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан

Заметили его на улице Газетная у здания шахматной школы. На вид ему меньше года. Директор школы отметил, что не знает как зверь оказался на территории образовательного учреждения.
На станции юннатов объяснили, что животное не опасно для граждан, если не пытаться его обидеть.
Специалисты предполагают, что зверь либо забрел в город из-за голода, либо его завел кто-то из жильцов, а когда животное подросло его выгнали.
Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который раскапывал могилы на местном кладбище. До этого о нём в течение недели поступали сообщения от очевидцев.