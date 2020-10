По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан

Жители Нижнего Тагила заметили молодого кабана в центре города, пишет ИА «Все новости».

Заметили его на улице Газетная у здания шахматной школы. На вид ему меньше года. Директор школы отметил, что не знает как зверь оказался на территории образовательного учреждения. Video: ИА «Все новости» На станции юннатов объяснили, что животное не опасно для граждан, если не пытаться его обидеть. Специалисты предполагают, что зверь либо забрел в город из-за голода, либо его завел кто-то из жильцов, а когда животное подросло его выгнали. Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который раскапывал могилы на местном кладбище. До этого о нём в течение недели поступали сообщения от очевидцев. В Уральском городе обезвредили раскапывающего могилы медведя

