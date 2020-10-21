По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан

По центру Нижнего Тагила разгуливал юный кабан

Сегодня, 14:30ОбществоPhoto: pixabay.com
Жители Нижнего Тагила заметили молодого кабана в центре города, пишет ИА «Все новости».

Заметили его на улице Газетная у здания шахматной школы. На вид ему меньше года. Директор школы отметил, что не знает как зверь оказался на территории образовательного учреждения.

Video:ИА «Все новости»

На станции юннатов объяснили, что животное не опасно для граждан, если не пытаться его обидеть.

Специалисты предполагают, что зверь либо забрел в город из-за голода, либо его завел кто-то из жильцов, а когда животное подросло его выгнали.

Напомним, в начале октября в Нижней Туре был обезврежен медведь, который раскапывал могилы на местном кладбище. До этого о нём в течение недели поступали сообщения от очевидцев.

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