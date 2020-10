Прокуратура начала проверку из-за нападения собаки на учеников тагильской гимназии

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку после сообщений СМИ о нападении собаки на учащихся гимназии № 18 во время урока физкультуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдения прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, выяснены обстоятельства произошедшего и степень полученных несовершеннолетними повреждений. Также будет установлено, действует ил на данный момент на территории Нижнего Тагила контракт на отлов безнадзорных животных. По результатам проверки, если будут основания, будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, 15 октября во время урока физкультуры в гимназии № 18 безнадзорная собака покусала двоих учеников. По словам директора гимназии, Игоря Юрлова, все произошло быстро и стремительно. У обоих мальчиков остались царапины на ногах. Директор отметил, что детям была оказана медицинская помощь, а также было сделано обращение в специализированную службу по отлову безнадзорных животных. Однако прибывшие на место специалисты не нашли животное. В тагильской гимназии на уроке физкультуры на детей напала собака

