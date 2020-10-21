Прокуратура начала проверку из-за нападения собаки на учеников тагильской гимназии

Напомним, 15 октября во время урока физкультуры в гимназии № 18 безнадзорная собака покусала двоих учеников. По словам директора гимназии, Игоря Юрлова, все произошло быстро и стремительно. У обоих мальчиков остались царапины на ногах. Директор отметил, что детям была оказана медицинская помощь, а также было сделано обращение в специализированную службу по отлову безнадзорных животных. Однако прибывшие на место специалисты не нашли животное.