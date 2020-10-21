С начала года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло более полусотни ДТП с пешеходами

С начала года в Нижнем Тагиле и ГГО произошло более полусотни ДТП с пешеходами

Сегодня, 15:48ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В рамках профилактического мероприятия в ГИБДД напомнили как снизить риск участникам дорожного движения в Нижнем Тагиле, сообщает отдел пропаганды ведомства.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что в осеннее время продолжительность темного времени суток увеличивается.

С начала 2020 года на территории Нижнего Тагила и ГГО произошло 52 ДТП с участием пешеходов, пять человек погибли и 49 человек получили травмы различной степени тяжести. 22 случая произошло непосредственно на пешеходных переходах.

Риск попасть под колеса автомобиля, согласно статистике, можно снизить на 70% используя светоотражающие элементы на одежде. Переходить проезжую часть следует только в разрешенных местах по пешеходным переходам.

Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима, и о необходимости максимального снижения скорости в местах возможного появления пешеходов.

Напомним, в начале октября в Нижнем Тагиле иномарка сбила 11-летнего велосипедиста. Пострадавший выехал на проезжую часть неожиданно для водителя. Мальчик был госпитализирован с сотрясением мозга.

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