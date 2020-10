Медики Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге сообщают массовых увольнениях

Из ЦГКБ № 1 в Екатеринбурге начали массово увольняться сотрудники. Об этом сообщают их коллеги, пишет E1.

Предполагается, что из-за конфликта с руководством медицинского учреждения во время первой волны уволилось около 80 человек. Больше всего ушло санитарок и медецинских сестер, но среди сократившихся есть и врачи. Терапевтическое отделение полностью опустело, за исключением одного врача. Уволился даже заведующий, рассказал один из сотрудников ЦГКБ № 1. Он добавил, что по слухам увольнение прошло из-за низких коронавирусных доплат по сравнению с персоналом в других отделениях с больными COVID-19. После организации «ковидной» зоны удвоилась нагрузка, на каждого врача назначили по 45 больных. Кто-то ушел уже тогда. После увольнений нагрузку снизили до 20-25 пациентов. Гинекологи, неврологи и другие врачи остались без работы. Нам кажется их отправили в неоплачиваемый отпуск, поделился один из уволившихся врачей. Медики рассказали об одном из произошедших конфликтов. Контактировавший с больным коронавирусом врач не получил «ковидных» выплат. В прямом эфире E1 глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что в ситуации начнут разбираться в ближайшее время. Напомним, в сентябре сообщалось о екатеринбуржских врачах, которые заразились COVID-19, но не получили положенных выплат. Медики готовят документы для обращения в суд. Заболевшие COVID-19 свердловские врачи пожаловались на отсутствие страховых выплат

