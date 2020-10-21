Медики Центральной больницы № 1 в Екатеринбурге сообщают массовых увольнениях

После организации «ковидной» зоны удвоилась нагрузка, на каждого врача назначили по 45 больных. Кто-то ушел уже тогда. После увольнений нагрузку снизили до 20-25 пациентов. Гинекологи, неврологи и другие врачи остались без работы. Нам кажется их отправили в неоплачиваемый отпуск, поделился один из уволившихся врачей.