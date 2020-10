Свердловский Минздрав предложил аптекам и больницам из-за COVID-19 запасти лекарства

Минздрав Свердловской области предложил аптекам и больницам региона сделать неснижаемый запас противовирусных лекарств, антибактериальных средств и СИЗов из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Соответствующее письмо опубликовано на сайте ведомства.

Также учреждениям предлагают закупить препараты, которые включенны в схемы лечения заболевших COVID-19, в том числе препарат с международным непатентованным названием «Фавипиравир». Информацию о наличии необходимых лекарств и средств необходимо оперативно вносить в отчетность свердловского минздрава. О наличии СИЗов и дезрастворов отчетность будет передаваться ежедневно, данные о жизненно необходимых и важнейших лекарствах будут собираться дважды в неделю, о противовирусных и антибактериальных — еженедельно. Напомним, в Нижнем Тагиле инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика антибиотиков на четыре миллиона рублей. Инфекционная больница Нижнего Тагила закупит антибиотики на четыре миллиона рублей

Related news: Инфекционная больница Нижнего Тагила закупит антибиотики на четыре миллиона рублей

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter